Нидерланды отказали в участии делегации РФ на конференции ЮНЕСКО в Гааге
В Гааге на этой неделе проходит Международная конференция ЮНЕСКО «Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». Участникам делегации из России в аккредитации отказали в последний момент, а российскому эксперту не выдали визу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Представитель ведомства назвала это решение «чистой дискриминацией по национальному признаку». Она призвала мировое сообщество непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов.
Конференция в Гааге посвящена 70-летию с момента принятия в 1954 году Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Среди подписавших конвенцию был и СССР, правопреемницей которого является Россия.
Каждый пятый российский заявитель на шенген в 2023 году получил отказ, сообщила Ассоциация туроператоров России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru