Нидерланды отказали в участии делегации РФ на конференции ЮНЕСКО в Гааге

В Гааге на этой неделе проходит Международная конференция ЮНЕСКО «Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». Участникам делегации из России в аккредитации отказали в последний момент, а российскому эксперту не выдали визу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель ведомства назвала это решение «чистой дискриминацией по национальному признаку». Она призвала мировое сообщество непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов.