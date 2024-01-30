Минобороны Румынии опровергло слух об ударе F-16 по российским силам

Румынские истребители F-16 не наносили удар по подразделениям Вооруженных сил России под Херсоном. Заявление ведомства опубликовало издание Newsweek.

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В сообщении утверждалось, что самолет вылетел с авиабазы в Констанце в субботу и нанес удар по российским силам. Минобороны Румынии назвало «новость» фейком.

Ранее в соцсети X появилось сообщение о «воздушном» ударе румынских ВВС по Херсонской области. Никаких доказательств предоставлено не было.

Помощник главы Пентагона Селест Уолландер заявил, что передача F-16 Украине планируется в 2024 году, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:ХерсонИстребителиРоссияРумыния

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