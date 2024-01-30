Минобороны Румынии опровергло слух об ударе F-16 по российским силам
Румынские истребители F-16 не наносили удар по подразделениям Вооруженных сил России под Херсоном. Заявление ведомства опубликовало издание Newsweek.
В сообщении утверждалось, что самолет вылетел с авиабазы в Констанце в субботу и нанес удар по российским силам. Минобороны Румынии назвало «новость» фейком.
Ранее в соцсети X появилось сообщение о «воздушном» ударе румынских ВВС по Херсонской области. Никаких доказательств предоставлено не было.
Помощник главы Пентагона Селест Уолландер заявил, что передача F-16 Украине планируется в 2024 году, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru