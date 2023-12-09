Нетаньяху назвал правильной позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа

По его словам, другим государствам тоже необходимо понять, что поддержка ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС и призывы к прекращению боевых действий несовместимы.

«Другие страны также должны понять, что невозможно, с одной стороны, поддерживать ликвидацию ХАМАС, а с другой – призывать к прекращению войны, что предотвратит ликвидацию ХАМАС», - сказал политик.

Нетаньяху также добавил, что Израиль продолжит «справедливую войну», направленную на уничтожение радикалов.

Ранее США заблокировали проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, который поддержали 13 членов Совбеза ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

