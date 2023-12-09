Эрдоган: Справедливый мир на Ближнем Востоке невозможен с США
9 декабря 202320:01
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США, наложившие вето на резолюцию Совета безопасности ООН по Газе, сообщает ТАСС.
«Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США», - указал турецкий лидер на выступлении в Стамбуле.
Он также добавил, что «ООН необходимо реформировать».
Ранее США заблокировали проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, который поддержали 13 членов Совбеза ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru