Эрдоган: Справедливый мир на Ближнем Востоке невозможен с США

«Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США», - указал турецкий лидер на выступлении в Стамбуле.

Он также добавил, что «ООН необходимо реформировать».

Ранее США заблокировали проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, который поддержали 13 членов Совбеза ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».