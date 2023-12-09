Эрдоган: Справедливый мир на Ближнем Востоке невозможен с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США, наложившие вето на резолюцию Совета безопасности ООН по Газе, сообщает ТАСС.

СМИ: Израиль согласился открыть второй КПП на границе с Газой

«Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США», - указал турецкий лидер на выступлении в Стамбуле.

Он также добавил, что «ООН необходимо реформировать».

Ранее США заблокировали проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, который поддержали 13 членов Совбеза ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Сектор ГазаСовбез ООНСШАРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры