Нетаньяху назвал основой безопасности Израиля связь с США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с Джозефом Байденом назвал связь между Израилем и США основой безопасности своей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра.
Как передает агентство, Нетаньяху подчеркнул, что связь двух стран является "особой". Как сообщает агентство, Байден также провел телефонную беседу с президентом Израиля Реувеном Ривлином. По словам Байдена, он является "давним другом Израиля".
Байден и Нетаньяху договорились о встрече в ближайшее время. Повесткой встречи станет необходимости укрепления союза Израиля и Штатов.
Ранее НСН передавала, что лидер РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху. Путин и Нетаньяху обсудили возможность поставки российской вакцины от COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Путин прокомментировал ситуацию в Армении после соглашения по Карабаху
- Болгария закупит все одобренные Евросоюзом вакцины от COVID-19
- Путин заявил, что не стоит обвинять Турцию в нарушениях в Карабахе
- Помпео: США приветствуют мир в Нагорном Карабахе
- Соцпартия Молдавии предложила Додону вновь возглавить парламентскую фракцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru