Нетаньяху назвал основой безопасности Израиля связь с США

Как передает агентство, Нетаньяху подчеркнул, что связь двух стран является "особой". Как сообщает агентство, Байден также провел телефонную беседу с президентом Израиля Реувеном Ривлином. По словам Байдена, он является "давним другом Израиля".

Байден и Нетаньяху договорились о встрече в ближайшее время. Повесткой встречи станет необходимости укрепления союза Израиля и Штатов.

Ранее НСН передавала, что лидер РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху. Путин и Нетаньяху обсудили возможность поставки российской вакцины от COVID-19.

