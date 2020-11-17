Нетаньяху назвал основой безопасности Израиля связь с США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с Джозефом Байденом назвал связь между Израилем и США основой безопасности своей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра.

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Как передает агентство, Нетаньяху подчеркнул, что связь двух стран является "особой". Как сообщает агентство, Байден также провел телефонную беседу с президентом Израиля Реувеном Ривлином. По словам Байдена, он является "давним другом Израиля".

Байден и Нетаньяху договорились о встрече в ближайшее время. Повесткой встречи станет необходимости укрепления союза Израиля и Штатов.

Ранее НСН передавала, что лидер РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху. Путин и Нетаньяху обсудили возможность поставки российской вакцины от COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:БезопасностьСШАИзраиль
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