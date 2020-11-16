Путин и Нетаньяху обсудили сотрудничество по российской вакцине от коронавируса
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства обсудил с израильским премьером перспективы сотрудничества стран по российской вакцине от коронавируса. Отмечается, что в беседе, состоявшейся по инициативе израильской стороны, Путин и Нетаньяху обменялись мнениями о мерах ограничения и профилактики в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Кроме того, российский лидер обсудил с премьером Израиля вопросы взаимодействия государств «по линии заинтересованных ведомств и организаций», в частности, возможность поставки российской вакцины от COVID-19, а также организацию её производства в Израиле.
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