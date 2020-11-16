Путин и Нетаньяху обсудили сотрудничество по российской вакцине от коронавируса

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства обсудил с израильским премьером перспективы сотрудничества стран по российской вакцине от коронавируса. Отмечается, что в беседе, состоявшейся по инициативе израильской стороны, Путин и Нетаньяху обменялись мнениями о мерах ограничения и профилактики в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Кроме того, российский лидер обсудил с премьером Израиля вопросы взаимодействия государств «по линии заинтересованных ведомств и организаций», в частности, возможность поставки российской вакцины от COVID-19, а также организацию её производства в Израиле.

