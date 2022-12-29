Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля

Российский лидер отметил, что в России высоко ценят личный многолетний вклад израильского политика в упрочение дружественных отношений между странами.

«Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока», - заключил президент РФ.

Кнессет Израиля утвердил правительство во главе с Биньямином Нетаньяху, таким образом политик занял пост израильского премьера в третий раз, сообщает RT.

