Достигнута договоренность о режиме прекращения огня в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунена.
По его словам, такая договоренность была достигнута 22 декабря на заседании контактной группы. «…Приоритет был предоставлен вопросам безопасности и в частности соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — говорится в сообщении ОБСЕ.
Как сообщило Министерство обороны Украины, вооруженные силы страны будут «последовательно и неукоснительно» соблюдать режим прекращения огня, в том числе «относительно условий открытия огня в ответ».
Ранее сообщалось о том, что Соединённые Штаты Америки поставляют на территорию Украины ядовитое вещество ботулотоксин, вызывающее ботулизм, а также антидот для него. Такие данные получила народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики, заявил заместитель её начальника Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».
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