Достигнута договоренность о режиме прекращения огня в Донбассе

По его словам, такая договоренность была достигнута 22 декабря на заседании контактной группы. «…Приоритет был предоставлен вопросам безопасности и в частности соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — говорится в сообщении ОБСЕ.

Как сообщило Министерство обороны Украины, вооруженные силы страны будут «последовательно и неукоснительно» соблюдать режим прекращения огня, в том числе «относительно условий открытия огня в ответ».

Ранее сообщалось о том, что Соединённые Штаты Америки поставляют на территорию Украины ядовитое вещество ботулотоксин, вызывающее ботулизм, а также антидот для него. Такие данные получила народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики, заявил заместитель её начальника Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».

