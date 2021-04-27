Лавров рассказал о предложении РФ «обнулить» дипломатический конфликт с США

Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт, однако получила отказ. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Как отметил глава МИД, он заявил о готовности к возобновлению контактов в беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном после вступления в должность президента США Джо Байдена. Лавров подчеркнул, что указал на необходимость «искать взаимоприемлемые договоренности по многим проблемам».

Однако позже «пошла цепная реакция», отмечает «Свободная пресса». В частности, Вашингтон ввел новые санкции в отношении РФ, и американская администрация «продолжает скользить по наклонной плоскости».

В завершение глава российского МИД подчеркнул, что от российско-американских отношений зависит международная стабильность во многих сферах.

