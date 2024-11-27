Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Ливаном

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу с 27 ноября, он действует с 04:00 (05:00 мск).

Сирены тревоги в Израиле звучали последний раз более четырех часов назад. Из Ливана так же в последние часы не поступало сведений об атаках израильской армии.

Накануне военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном, напоминает Ura.ru. За перемирие было отдано абсолютное большинство голосов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что Тель-Авив ответит на любое нарушение перемирия со стороны ливанского движения «Хезболла».

План урегулирования был предложен США, по условиям соглашения Израиль в течение 60 дней должен вывести свои вооруженные силы с ливанской территории. В свою очередь, армия Ливана займет участки на юге, а силы и инфраструктуру «Хезболлы» отведут к северу от реки Литани.

