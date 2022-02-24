Небензя: Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса
Россия не имеет права допускать дальнейшие страдания жителей Донбасса. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
По его словам, провокации со стороны Украины против республик Донбасса не прекратились, а наоборот усилились. Небензя подчеркнул, что обращение глав ДНР и ЛНР к России с просьбой о военной поддержке является логичным шагом.
Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении.
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