Небензя: Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса

Россия не имеет права допускать дальнейшие страдания жителей Донбасса. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

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По его словам, провокации со стороны Украины против республик Донбасса не прекратились, а наоборот усилились. Небензя подчеркнул, что обращение глав ДНР и ЛНР к России с просьбой о военной поддержке является логичным шагом.

Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении.

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ФОТО: РИА Новости
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