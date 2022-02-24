Небензя: Россия не имеет права допускать страдания жителей Донбасса

По его словам, провокации со стороны Украины против республик Донбасса не прекратились, а наоборот усилились. Небензя подчеркнул, что обращение глав ДНР и ЛНР к России с просьбой о военной поддержке является логичным шагом.

Ранее бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении.

