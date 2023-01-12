В РФ не согласны с позицией Турции по «мирному» плану Зеленского
«Мирный» план по Украине, который поддерживает Турция и продвигает президент Владимир Зеленский, не вызывает одобрения в России.
«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
Захарова отметила, что поддержка Турции данного плана вряд ли будет способствовать достижению мира на Украине. В МИД России еще раз напомнили о том, что озвученные в «мирном» плане предложения Зеленского неприемлемы для Москвы.
В ноябре прошлого года Владимир Зеленский озвучил 10 пунктов для прекращения боевых действий на Украине. 10 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает предложение Зеленского.
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