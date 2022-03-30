Глава китайского МИД отметил, что отношения РФ и КНР выдержали испытания

Отношения России и Китая прошли испытания в непростые времена и двигаются в правильном направлении. Об этом рассказал министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

«С начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания серьезных изменений международной обстановки, сохранили правильное направление и устойчивую тенденцию развития», — заявил китайский министр.

Лавров при этом добавил, что мир проходит через серьезный этап в международных отношениях, однако в случае преодоления этих трудностей ситуация «существенно прояснится». Лавров отметил, что Россия будет «вместе с единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому и демократическому миропорядку».

Ранее Лавров также подчеркнул стремление России к развитию отношений с Китаем. Переговоры министров проходят в городе Туньси на востоке КНР.

