Глава китайского МИД отметил, что отношения РФ и КНР выдержали испытания
Отношения России и Китая прошли испытания в непростые времена и двигаются в правильном направлении. Об этом рассказал министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.
«С начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания серьезных изменений международной обстановки, сохранили правильное направление и устойчивую тенденцию развития», — заявил китайский министр.
Лавров при этом добавил, что мир проходит через серьезный этап в международных отношениях, однако в случае преодоления этих трудностей ситуация «существенно прояснится». Лавров отметил, что Россия будет «вместе с единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому и демократическому миропорядку».
Ранее Лавров также подчеркнул стремление России к развитию отношений с Китаем. Переговоры министров проходят в городе Туньси на востоке КНР.
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