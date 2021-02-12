Названы кандидаты на пост главы ПФР

Как заявил проректор Финансового университета при кабмине России Александр Сафонов, у главы ФСС есть опыт управления социальным фондом и реализации проектов по цифровизации.

Бывший министр труда и соцзащиты, назначенный год назад председателем правления Пенсионного фонда России, покидает и этот пост. Об отставке Максима Топилина сообщил «Коммерсантъ», однако официальных подтверждений этому на момент подготовки материала не поступало. Причиной ухода Топилина источники издания в правительстве называют предстоящее объединение социальных внебюджетных фондов, для руководства которым кандидатура бывшего министра была якобы сочтена неподходящей.

