Названы кандидаты на пост главы ПФР
Стали известны кандидатуры предполагаемых кандидатов на пост главы Пенсионного фонда России перед предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.
Новую структуру могут возглавить замминистра труда Алексей Скляр, замруководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук, глава Фонда социального страхования Андрей Кигим.
Как заявил проректор Финансового университета при кабмине России Александр Сафонов, у главы ФСС есть опыт управления социальным фондом и реализации проектов по цифровизации.
Бывший министр труда и соцзащиты, назначенный год назад председателем правления Пенсионного фонда России, покидает и этот пост. Об отставке Максима Топилина сообщил «Коммерсантъ», однако официальных подтверждений этому на момент подготовки материала не поступало. Причиной ухода Топилина источники издания в правительстве называют предстоящее объединение социальных внебюджетных фондов, для руководства которым кандидатура бывшего министра была якобы сочтена неподходящей.
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