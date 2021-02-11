Топилин уходит? Главе ПФР припомнили министерское прошлое

Бывший министр труда и соцзащиты, назначенный год назад председателем правления Пенсионного фонда России, покидает и этот пост. Об отставке Максима Топилина сообщил «Коммерсантъ», однако официальных подтверждений этому на момент подготовки материала не поступало. Причиной ухода Топилина источники издания в правительстве называют предстоящее объединение социальных внебюджетных фондов, для руководства которым кандидатура бывшего министра была якобы сочтена неподходящей. Другая версия более категорична: министр правительства Медведева «не вписался» в команду премьера Мишустина. Сам Топилин якобы сообщил сотрудникам фонда о своем уходе еще в среду, не называя имени преемника.

Во главе Пенсионного фонда Максим Топилин сколько-нибудь значимыми шагами или высказываниями не запомнился. В отличие от работы в министерстве труда. После отставки правительства Медведева на консультациях в Госдуме тогда еще кандидата в премьер-министры Михаила Мишустина больше всего критики со стороны депутатов прозвучало к работе нескольких министерств, и возглавило этот список министерство труда во главе с Топилиным. Дальнейшие кадровые перестановки показали, что Мишустин услышал депутатов: все раскритикованные министры лишились постов, хотя и получили новые назначения во властных структурах.

Особенно памятным оказалось чрезмерно оптимистичное выступление Топилина в Совете Федерации в 2018 году, когда он доложил, что зарплаты россиян растут «беспрецедентными темпами»: практически на 11% за год. Правда, по данным Росстата, в том самом году реальные располагаемые доходы населения не выросли, а упали, как и в предыдущие несколько лет.

На том заседании Совфеда спикер палаты Валентина Матвиенко весьма эмоционально отчитала Максима Топилина, правда, не за рассказ о «беспрецедентных темпах» роста зарплат, но тоже за дело. Она напомнила ему про то, как он возражал против выделения для одного из регионов на ремонт пяти социальных учреждений 300 миллионов рублей, которые она сама «с трудом выколотила» в министерстве финансов. А Топилин заявил, что эти средства не успеют освоить. Матвиенко призналась тогда, что ее так и не покинуло чувство возмущения, и напомнила Топилину, что это он должен требовать от правительства выделения средств на приведение всех домов для престарелых в надлежащее состояние, «чтобы они не выглядели как богадельни». «Такой подход не принимается», — заявила спикер Совфеда. Легкой жизни у главы Минтруда не будет, предупредила Валентина Матвиенко.

Эти слова оказались пророческими.

