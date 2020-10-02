Всё сказал: Песков отказался обсуждать планы Навального подать на него в суд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать планы Алексея Навального подать судебный иск против него. Официальный представитель Кремля на встрече с журналистами порекомендовал еще раз перечитать то, о чём он говорил накануне, передает РИА ФАН.

По словам Пескова, в его вчерашних высказываниях можно найти все ответы на вопрос о его реакции. Накануне он заявил, что с Навальным активно работают западные спецслужбы, в первую очередь – Центральное разведывательное управление США.

Как отметил тогда пресс-секретарь президента, российский оппозиционер получает указания от американских спецслужб не впервые, приём происходит это не по инициативе Навального, - ЦРУ само вышло на него. Таким образом Песков прокомментировал слова блогера о том, что за его предполагаемым отравлением якобы стоит президент России Владимир Путин.

Песков назвал такие огульные обвинения «оскорбительными, безосновательными и недопустимыми». Он выразил уверенность, что подобного рода заявления делаются с подачи американских спецслужб. В ответ Навальный сообщил в своем блоге, что подаст в суд на пресс-секретаря президента. Он также предложил опубликовать доказательства и факты, подтверждающие его «работу со специалистами ЦРУ».

