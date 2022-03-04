НАТО продолжает перебрасывать террористов-боевиков на Украину, заявили в СВР

В СВР подчеркнули, что НАТО продолжает перебрасывать иностранных террористов-боевиков на Украину.

В то же время в СВР отметили, что большая часть террористов-боевиков, подготовленных в Сирии, были уничтожены.

Кроме того, по данным СВР, западные спецслужбы поддерживают постоянные контакты со Службой безопасности (СБУ) и военной разведкой Украины. Спецслужбы страны НАТО, в свою очередь, передает СБУ информацию о передвижениях российских военных и их планах.

Ранее в Минобороны России заявили о том, что украинские военные готовят провокацию в Харькове вместе с западными журналистами.

