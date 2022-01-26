США пригрозили Белорусии на случай ее участия в «нападении на Украину»

Власти США примут меры в отношении Белоруссии в случае ее использования для «нападения на Украину». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

По его словам, в случае использования территории Белоруссии для нападения на Украину, Россия увеличит число сил НАТО в странах, имеющих границу с Белоруссией.

Информация о якобы готовящемся нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил о наращивании Россией войск у украинских границ.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАБелоруссия
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