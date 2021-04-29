«Наступление на русских!» В Госдуме задумались о репатриации из Эстонии

«Я предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину принять программу репатриации в отношении российских граждан, проживающих за рубежом. Тот закон, который мы недавно приняли, позволяющий принимать российское гражданство, не теряя гражданство другой страны, уже не помогает. Нужно ставить вопросы в разных институтах и организациях – ПАСЕ, Европарламенте, ООН. Но в современных условиях никто не прислушивается к этому мнению и продолжает тактику выдавливания русских из своей страны. Тогда нам надо помочь русским переехать в Россию. Это будет полезно еще и в связи с демографической ямой. Нужно принять ряд законов, благодаря которым получится принимать и размещать граждан. Мишустин не отрицал, что это нужно делать», - добавил депутат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с эстонской коллегой заявил о необходимости решения проблемы с дискриминацией русскоязычного населения республики. Он напомнил, что в Эстонии массово сохраняется политика невыдачи гражданства русскоязычному населению, а русский язык «выдавливается» из информационного и образовательного пространства. Кроме того, Лавров заявил о преследовании русскоязычных СМИ.

