«Настало время»: Кабулов объяснил претензии России в адрес Афганистана
Диалог с афганскими властями не останавливается, но Москва ждет результатов, сказал НСН экс-посол РФ в Афганистане Замир Кабулов.
Директор Второго департамента Азии МИД России, экс-посол РФ в Афганистане Замир Кабулов заявил НСН, что настало время дать оценку действиям представителям движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Ранее посол России в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что талибы не выполнили свои обещания, которые давали, придя к власти в Афганистане в 2021 году. Дипломат указал, что новые власти Афганистана гарантировали, что с территории страны больше не будет исходить террористических угроз. Тем не менее, сказал Григорьев, последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями. Кабулов заявил, что в России дожидаются результатов договоренностей.
«Президент давал это понять, и министр (глава МИД Сергей Лавров, прим. НСН) говорил об этом публично. Если мы дали уже оценки, значит настало время. Диалог идет, результат важен, а диалог не останавливается. Результатов дожидаемся», - сказал Кабулов.
Ранее руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в разговоре с НСН заявил, что ряд арабских и западных стран начали эвакуировать свои посольства в Кабуле из-за большой вероятности вооруженного конфликта между разными группами радикального движения «Талибан».
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