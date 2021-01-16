На Украине ужесточили ограничения русского языка

Персонал будет переходить на другой язык с клиентом только после его соответствующей просьбы. На украинском будут предоставлять информацию о товарах и услугах. Письменные данные, в том числе меню, будут дублировать на других языках.

Штрафовать за невыполнение закона начнут с 16 июля 2022 года - до 400 не облагаемых налогом минимумов (6,8 тыс. гривен, около 18 тыс. рублей) при подтверждении нарушений. Определять санкции будет уполномоченный по защите государственного языка.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал украинский закон об ограничении русского языка преступным и призвал ему сопротивляться.

«Это диктаторский, драконовский закон, который обязывает всех разговаривать на украинском языке в сфере услуг, торговли и так далее. Реально это повысит градус конфликта... Когда вас заставляют разговаривать на украинском языке, то есть не создают условия, а заставляют, то к этой нации возникает ненависть. Я считаю, что они совершают преступление», - сказал Олейник.

