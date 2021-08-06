На Украине рассказали о роли США в управлении страной
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил о роли США в управлении Украиной.
В эфире телеканала «НАШ», он заявил, что в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, так как у США есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке и правоохранительных органах Украины.
«То есть они, по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», — сказал Мураев.
Также парламентарий заявил, что Киев находится в зависимости от Международного валютного фонда. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, то Украину ждет мгновенный дефолт.
Ранее Зеленский заявил, что Россия «будет оплакивать» свои решения по поводу Крыма. Кроме того, президент уверен, что «мы не должны говорить, что все русские ненавидят украинцев»: в России многие поддерживают Украину, и им стыдно за ситуацию с Крымом.
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