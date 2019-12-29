На Украине рассказали, почему не готов текст соглашения «Нафтогаза» с «Газпромом»

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев раскрыл подробности подготовки соглашения с российским «Газпромом». Он отметил, что в ходе переговоров в Вене о подписании документов на транзит российского газа по территории Украины тексты соглашений еще не утверждены.

«Есть определённый прогресс, но согласованных текстов соглашений, по состоянию на данный момент, нет», — сообщил Коболев в своём Facebook.

Глава компании также отметил, что команда «Нафтогаза» работала над согласованием последние несколько дней. Об этом сообщает RT.

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН выразил надежду, что сложности в согласовании текстов соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазм» носят исключительно лингвистический характер.

«Будем надеяться, что речь идет только о запятых. Еще у сторон есть день или даже два, если у них там не отменили рабочий день 31 декабря. Будем надеяться, что подписать бумаги компании успеют – шансы есть. Был пройден непростой путь, урегулированы многие проблемы. Будем надеяться, лингвистические проблемы решат – утрясут расставление запятых в удобных для всех сторон предложениях», - сказал эксперт.