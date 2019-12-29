На Украине рассказали, почему не готов текст соглашения «Нафтогаза» с «Газпромом»
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил о возможном давлении на руководство «Нафтогаза» при согласовании текста соглашения с «Газпромом».
Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев раскрыл подробности подготовки соглашения с российским «Газпромом». Он отметил, что в ходе переговоров в Вене о подписании документов на транзит российского газа по территории Украины тексты соглашений еще не утверждены.
«Есть определённый прогресс, но согласованных текстов соглашений, по состоянию на данный момент, нет», — сообщил Коболев в своём Facebook.
Глава компании также отметил, что команда «Нафтогаза» работала над согласованием последние несколько дней. Об этом сообщает RT.
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН выразил надежду, что сложности в согласовании текстов соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазм» носят исключительно лингвистический характер.
«Будем надеяться, что речь идет только о запятых. Еще у сторон есть день или даже два, если у них там не отменили рабочий день 31 декабря. Будем надеяться, что подписать бумаги компании успеют – шансы есть. Был пройден непростой путь, урегулированы многие проблемы. Будем надеяться, лингвистические проблемы решат – утрясут расставление запятых в удобных для всех сторон предложениях», - сказал эксперт.
Однако, Дудчак напомнил, что есть сторона, заинтересованная в продолжении конфликта между «Нафтогазом» и «Газпромом».
«Есть заинтересованные силы, которые и здесь хотят осложнить ситуацию после введения санкций США в отношении российского «Северного потока-2», движимые желанием победить в конкурентной борьбе неэкономическими методами», - заявил экономист, имея ввиду желание Соединенных Штатов продавать сланцевый газ Украине.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, какие шаги сделают Украина и Россия после подписания соглашения «Нафтогаза» с «Газпромом».
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