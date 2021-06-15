МВД России исключило Тихановскую из межгосударственного розыска
Оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую исключили из списка разыскиваемых лиц в России по инициативе Белоруссии. Об этом РИА Новости сообщили в МВД России.
В ведомстве подчеркнули, что решение об объявлении гражданина в межгосударственный розыск или его прекращение находится в компетенции правоохранительных органов государства-инициатора розыска.
Напомним, что в октябре прошлого года Тихановская была объявлена в розыск на территории России по причине уголовного дела. С 25 мая в российской базе разыскиваемых лиц информация о Тихановской отсутствует.
Ранее председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с послом РФ в Белоруссии Евгением Лукьяновым заявила, что Белоруссия готова к сотрудничеству по всем направлениям с Россией, стратегическим партнером республики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+14 185 / сут.
Умерли
127 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 597 / сут.
- Московским вузам рекомендовали перейти на дистанционный формат работы
- Инфекционист допустил введение локдауна в Москве
- Инфекционист назвал продолжительность третьей волны коронавируса
- Песков объяснил, почему не привился от коронавируса
- «Оставляют желать лучшего». Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России
- Власти Подмосковья на месяц запретили массовые мероприятия
- Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для оформления ОСАГО
- Стал известен план переговоров Путина и Байдена
- Умер летчик-космонавт Владимир Шаталов
- МВД России исключило Тихановскую из межгосударственного розыска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru