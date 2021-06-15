МВД России исключило Тихановскую из межгосударственного розыска

Оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую исключили из списка разыскиваемых лиц в России по инициативе Белоруссии. Об этом РИА Новости сообщили в МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что решение об объявлении гражданина в межгосударственный розыск или его прекращение находится в компетенции правоохранительных органов государства-инициатора розыска.

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Напомним, что в октябре прошлого года Тихановская была объявлена в розыск на территории России по причине уголовного дела. С 25 мая в российской базе разыскиваемых лиц информация о Тихановской отсутствует.

Ранее председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с послом РФ в Белоруссии Евгением Лукьяновым заявила, что Белоруссия готова к сотрудничеству по всем направлениям с Россией, стратегическим партнером республики.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:МВДБелоруссияСветлана Тихановская
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