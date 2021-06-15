МВД России исключило Тихановскую из межгосударственного розыска

Оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую исключили из списка разыскиваемых лиц в России по инициативе Белоруссии. Об этом РИА Новости сообщили в МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что решение об объявлении гражданина в межгосударственный розыск или его прекращение находится в компетенции правоохранительных органов государства-инициатора розыска.