В Белоруссии заявили о готовности сотрудничать с Россией по всем направлениям
Белоруссия готова к сотрудничеству по всем направлениям с Россией, стратегическим партнером республики, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с послом РФ в Белоруссии Евгением Лукьяновым. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
По словам председателя верхней палаты белорусского парламента, правительства двух стран успешно работают и поддерживают друг друга в интеграционных структурах.
«Когда есть надежное плечо брата, соратника — это очень важно», — подчеркнула Кочанова.
Вместе с тем она отметила, что России и Белоруссии придется «еще много работать» над эффективным решением имеющихся вопросов «на благо наших народов и стран».
В свою очередь, Лукьянов заметил, что страны не забывают свою историю «братских народов, объединенных общим пониманием ценностей, смысла бытия».
Также посол рассказал, что Россия и Белоруссия как страны-учредители ООН знают цену мира, напомнив о «колоссальных жертвах» белорусского народа в период Великой Отечественной войны.
«Не принимают нас, славян. И я говорю не про нашу загадочную русскую душу или еще что-то. Мы на самом деле очень простые. Мы признаем, когда к нам по-доброму, по-товарищески, если это дружба и поддержка», — добавил Лукьянов.
Кроме того, посол РФ подчеркнул, что Москве и Минску «не нужны обострения, санкции, внутреннее давление и все остальное». По словам Лукьянова, государства нацелены на обеспечение фундамента безопасности — достойного социально-экономического положения граждан.
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