Мурашко назвал нелогичным выход России из ВОЗ

России нет смысла выходить из состава Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, Россия должна доносить свою позицию и объединяться со сторонниками. Он также указал на необходимость обмена данными.

В частности, подчеркнул глава Минздрава, необходимость совместных действий показала пандемия COVID-19. Впрочем, Мурашко отметил и важность отстаивания своей позиции.

Ранее Мурашко заявил, что Россия придерживается классических ценностей в вопросе смены пола, многие государства согласны с позицией Москвы.

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ФОТО: government.ru
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