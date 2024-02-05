Мурашко назвал нелогичным выход России из ВОЗ
России нет смысла выходить из состава Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, Россия должна доносить свою позицию и объединяться со сторонниками. Он также указал на необходимость обмена данными.
В частности, подчеркнул глава Минздрава, необходимость совместных действий показала пандемия COVID-19. Впрочем, Мурашко отметил и важность отстаивания своей позиции.
Ранее Мурашко заявил, что Россия придерживается классических ценностей в вопросе смены пола, многие государства согласны с позицией Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru