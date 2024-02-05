Мурашко: Многие страны согласны с Россией в вопросе смены пола
Россия придерживается классических ценностей в вопросе смены пола, многие государства согласны с позицией Москвы. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью РИА Новости.
Министр подчеркнул, что законодательство РФ «отвечает классическим ценностям», а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает «разные мнения».
«Хочу сказать, что Российская Федерация не одинока в своей позиции», — указал Мурашко.
По словам главы Минздрава, многие страны, как и Россия, рассматривают классическое трактование двух — мужского и женского — полов. Мурашко выразил надежду, что голоса Москвы и ее единомышленников будут услышаны.
Запрет на смену пола в РФ действует с июля 2023 года, напоминает Ura.ru. Проведение подобных вмешательств возможно лишь по показаниям врачей, в частности, при лечении врожденных аномалий и заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей.
Ранее Михаил Мурашко сообщил о планах расширить календарь профилактических прививок в России, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru