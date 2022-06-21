Молдавия обсуждает с ЕС создание фонда для смягчения роста цен на газ

Премьер республики Наталья Гаврилица в этой связи отметила, что энергетический кризис скажется на разных странах, но Молдавии без поддержки будет очень трудно.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что дипломатический диалог республики с Россией на данный момент сведен к минимуму.





