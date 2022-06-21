Молдавия обсуждает с ЕС создание фонда для смягчения роста цен на газ
21 июня 202200:51
Власти Молдавии обсуждают с европейскими партнерами создание фонда субсидирования в целях смягчения последствия роста цен на газ. Об этом сообщает ТАСС.
Премьер республики Наталья Гаврилица в этой связи отметила, что энергетический кризис скажется на разных странах, но Молдавии без поддержки будет очень трудно.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что дипломатический диалог республики с Россией на данный момент сведен к минимуму.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru