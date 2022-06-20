Песков объяснил, из-за чего возникли проблемы с подачей газа в ЕС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не отдает России ремонтируемые турбины для поставок газа, сообщает РИА Новости.
По его словам, из-за санкций ЕС страдает механическая инфраструктура трубопровода «Северный поток», и турбины, которые должны проходить капитальный ремонт, в Россию не возвращаются.
«Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Евросоюза», - сказал Песков.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ сделает всё возможное, чтобы технические причины ограничения поставок по «Северному потоку» были устранены, сообщает RT.
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