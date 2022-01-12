Молдавия назначила нового посла в России

Молдавия назначила нового посла в России. Об этом в ходе заседания правительства рассказала премьер республики Наталья Гаврилица.

«Плюют в спину»: В Госдуме возмутились «провокациями» Молдавии в адрес россиян

По данным источника, им стал экс-заместитель главы министерства иностранных дел страны Лилиан Дарий. До этого должность занимал Владимир Головатюк.

Решение окончательно вступит в силу после подписания президентом страны соответствующего указа.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что эскалация конфликта между Россией, Украиной и Западом может затронуть республику, после чего в регионе возникнет сложная ситуация.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ПравительствоРоссияПосолМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры