Молдавия назначила нового посла в России

По данным источника, им стал экс-заместитель главы министерства иностранных дел страны Лилиан Дарий. До этого должность занимал Владимир Головатюк.

Решение окончательно вступит в силу после подписания президентом страны соответствующего указа.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что эскалация конфликта между Россией, Украиной и Западом может затронуть республику, после чего в регионе возникнет сложная ситуация.