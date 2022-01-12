Молдавия назначила нового посла в России
Молдавия назначила нового посла в России. Об этом в ходе заседания правительства рассказала премьер республики Наталья Гаврилица.
По данным источника, им стал экс-заместитель главы министерства иностранных дел страны Лилиан Дарий. До этого должность занимал Владимир Головатюк.
Решение окончательно вступит в силу после подписания президентом страны соответствующего указа.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что эскалация конфликта между Россией, Украиной и Западом может затронуть республику, после чего в регионе возникнет сложная ситуация.
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