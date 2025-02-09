МО: За ночь над территорией РФ было сбито 35 дронов ВСУ
За минувшую ночь 9 февраля российские силы ПВО перехватили и ликвидировали 35 беспилотников ВСУ над восемью регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, 18 украинских дронов были сбиты над Курской областью, по четыре — над Орловским регионом и Краснодарским краем, по три — над Воронежской и Ростовской областями и еще по одному — над Брянским и Тульским регионами, а также над Крымом.
Накануне RT сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили один снаряд РСЗО HIMARS и свыше 90 украинских беспилотников.
Ранее врио мэра Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на город, которая произошла в ночь на 8 февраля, в Первомайском районе были повреждены 76 квартир, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru