Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван

Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван. Об этом сообщило РИА Новости.

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Ожидается, что председатель кабмина примет участие в Евразийском межправительственном совете, который состоится 1 октября.

Также 30 сентября Мишустин посетил с визитом Иран, где встретился с иранским лидером Масудом Пезешкианом. По его словам, Россия заинтересована в наращивании партнерских отношений с Тегераном.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ПолитикаВизитАрменияЕреванМихаил Мишустин

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