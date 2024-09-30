Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван
30 сентября 202419:37
Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван. Об этом сообщило РИА Новости.
Ожидается, что председатель кабмина примет участие в Евразийском межправительственном совете, который состоится 1 октября.
Также 30 сентября Мишустин посетил с визитом Иран, где встретился с иранским лидером Масудом Пезешкианом. По его словам, Россия заинтересована в наращивании партнерских отношений с Тегераном.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru