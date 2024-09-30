Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран

Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского кабмина сообщило РИА Новости.

МИД Украины: Монголию ждут последствия из-за визита Путина

Ожидается, что Мишустин проведет переговоры с высшим иранским руководством. Стороны обсудят культурно-гуманитарное и торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в частности, воплощение в жизнь совместных проектов в образовательной, энергетической, промышленной, транспортной и других сферах.

В частности, Мишустин планирует встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

Ранее Москва получила адресованное президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Бахрейн.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ПолитикаВизитИранМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры