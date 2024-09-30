Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран

Ожидается, что Мишустин проведет переговоры с высшим иранским руководством. Стороны обсудят культурно-гуманитарное и торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в частности, воплощение в жизнь совместных проектов в образовательной, энергетической, промышленной, транспортной и других сферах.

В частности, Мишустин планирует встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

Ранее Москва получила адресованное президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Бахрейн.

