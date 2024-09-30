Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран
Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского кабмина сообщило РИА Новости.
Ожидается, что Мишустин проведет переговоры с высшим иранским руководством. Стороны обсудят культурно-гуманитарное и торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в частности, воплощение в жизнь совместных проектов в образовательной, энергетической, промышленной, транспортной и других сферах.
В частности, Мишустин планирует встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.
Ранее Москва получила адресованное президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Бахрейн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru