Ушаков: Путин получил приглашение посетить Бахрейн
Москва получила адресованное президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Бахрейн. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с РИА Новости.
По его словам, было получено устное приглашение по итогам визита короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы в Москву.
«Но оно пока еще не рассматривается, так как недавно был визит короля», — указал Ушаков.
Монарх посетил Россию в мае, в рамках своего официального визита он провел переговоры с Владимиром Путиным, напоминает Ura.ru. Позже посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати заявил, что королевство ожидает ответа на приглашение российского лидера и его визита.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru