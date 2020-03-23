Мишустин поручил не допустить невыплату зарплат россиянам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Федеральной налоговой службе (ФНС) мониторить ситуацию в стране на предмет невыплат зарплат гражданам. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

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В поручении Мишустина говорится, что ведомства должны обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с выплатой зарплат россиянам и предоставлять отчеты. Первый — 27 марта 2020 года, далее — еженедельно.

В случае выявления факта задержки, невыплаты или увольнения сотрудника — работодателей будет ожидать внеплановые проверки, уточняет Газета.ру

Ранее стало известно, что в России по состоянию на 23 марта 2019 года выявлено 438 случаев заражения коронавирусом (+71 человек за сутки), передает RT.

В связи с распространением заболевания власти Москвы призвал горожан в возрасте от 65 лет и старше не выходить из своих домов, при этом мэрия пообещала наладить пенсионерам доставку продуктов.

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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
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