Мишустин поручил не допустить невыплату зарплат россиянам

В поручении Мишустина говорится, что ведомства должны обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с выплатой зарплат россиянам и предоставлять отчеты. Первый — 27 марта 2020 года, далее — еженедельно.

В случае выявления факта задержки, невыплаты или увольнения сотрудника — работодателей будет ожидать внеплановые проверки, уточняет Газета.ру

Ранее стало известно, что в России по состоянию на 23 марта 2019 года выявлено 438 случаев заражения коронавирусом (+71 человек за сутки), передает RT.

В связи с распространением заболевания власти Москвы призвал горожан в возрасте от 65 лет и старше не выходить из своих домов, при этом мэрия пообещала наладить пенсионерам доставку продуктов.

