Мишустин назначил Тюпышева новым замминистра экономического развития

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил новым замминистра экономического развития 37-летнего Дениса Тюпышева. Соответствующее заявление премьер-министра опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Тюпышев занимал пост руководителя Департамента бюджетного планирования, государственных программ и нацпроектов Минэкономразвития. В министерстве он трудится с 2017 года.

В 2009 году Типышев окончил Архангельский государственный технический университет, после чего занимал различные должности в родном регионе.

Ранее Мишустин подписал постановление о создании нового состава президиума правительства.

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:МинэкономразвитияОтставки И НазначенияМихаил Мишустин

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