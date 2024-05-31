Михаил Мишустин подписал постановление о создании президиума нового состава

Предыдущий состав правительства также имел президиум, сформированный в 2020 году.

Согласно законодательству, президиум создается для решения оперативных задач и собирается по мере необходимости в случае, когда созыв правительства в полном составе не требуется. Решения принимаются большинством голосов и должны быть согласованы с актами, принятыми на заседаниях кабмина. Правительство и президент имеют право отменить решение президиума, передает «Радиоточка НСН».

