Михаил Мишустин подписал постановление о создании президиума нового состава
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании нового состава президиума правительства. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 31 мая.
В новом составе президиума правительства, помимо премьера, включены все вице-премьеры и 10 министров из 21. Среди них — глава МИД Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министры силового блока.
Предыдущий состав правительства также имел президиум, сформированный в 2020 году.
Согласно законодательству, президиум создается для решения оперативных задач и собирается по мере необходимости в случае, когда созыв правительства в полном составе не требуется. Решения принимаются большинством голосов и должны быть согласованы с актами, принятыми на заседаниях кабмина. Правительство и президент имеют право отменить решение президиума, передает «Радиоточка НСН».
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