Мирошник: Ликвидация таможни между ЛНР и Россией затянется

Как утверждает Мирошник, руководством будет предусмотрен вполне оправданный переходный период. Из-за огромного количества задействованных в этой сфере сотрудников и множества заключённых контрактов, существующих на внешнеэкономические связи, а также сложностей с перерегистрацией предприятий и контрактов процесс может растянуться на месяцы. «Как будут перерегистрировать наши предприятия, как они потом будут перерегистрировать контракты, которые существуют сейчас: на экспорт, на импорт. То есть вместо экспортно-импортных будут внутренние контракты на поставки», — объяснил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что документы о вступлении новых территорий в состав России будут подписаны 30 сентября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

