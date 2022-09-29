Мирошник: Ликвидация таможни между ЛНР и Россией затянется
Посол ЛНР Родион Мирошник считает, что процесс ликвидации таможни между ЛНР и Россией после присоединения республики затянется. Его слова привел ТАСС.
Как утверждает Мирошник, руководством будет предусмотрен вполне оправданный переходный период. Из-за огромного количества задействованных в этой сфере сотрудников и множества заключённых контрактов, существующих на внешнеэкономические связи, а также сложностей с перерегистрацией предприятий и контрактов процесс может растянуться на месяцы. «Как будут перерегистрировать наши предприятия, как они потом будут перерегистрировать контракты, которые существуют сейчас: на экспорт, на импорт. То есть вместо экспортно-импортных будут внутренние контракты на поставки», — объяснил дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что документы о вступлении новых территорий в состав России будут подписаны 30 сентября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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