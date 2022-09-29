Мирошник: Вхождение ЛНР в состав России должно произойти в пределах недели

«Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», - сообщил он. «Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно», — отметил Мирошник.

Ранее Вашингтон назвал «полностью сфабрикованными» результаты референдумов по вопросу о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

