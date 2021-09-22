Прилепин готов возглавить фракцию «Справедливой России» в Госдуме

Сопредседатель «Справедливой России - За правду» Захар Прилепин готов возглавить фракцию эсеров в новой Госдуме. Об этом он заявил РИА Новости. Он отметил, что это произойдет, если «партия посчитает необходимым» или «сложатся так обстоятельства».

Прилепин отметил, что пока структура будущей фракции не определена окончательно. По его словам, результат выборов оказался не тот, который ожидали эсеры, поэтому прежние договоренности могут быть пересмотрены.

По словам Прилепина, он пока не решил, сохранит ли он за собой депутатский мандат, но в любом случае уходить из политики не планирует.

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Ранее он заявлял, что не хочет быть депутатом.

О готовности возглавить эсеров в Госдуме ранее заявлял также председатель «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов.

По итогам парламентских выборов, «Справедливая Россия - За правду» получила в новой Госдуме 27 депутатских мандатов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне распорядился создать временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыСправедливая РоссияЗахар Прилепин
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