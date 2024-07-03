Минобороны Латвии: Численность военных НАТО в стране составит около 5 тысяч человек
Общая численность личного состава подразделений Североатлантического альянса в Латвии в течение ближайших двух лет будет доведена до пяти тысяч человек. Об этом заявил министр обороны страны Андрис Спрудс.
Он отметил, что помимо этого возглавляемая Канадой группа присутствия расширится до уровня многонациональной бригады и будет составлять 3,5 тысячи человек. По словам министра, она достигнет полной боевой готовности к 2026 году.
Ранее сообщалось, что Польша намерена создать на своей территории второй учебный центр НАТО для украинских военных. Отмечалось, что Польша будет добиваться укрепления восточного фланга НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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