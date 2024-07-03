Минобороны Латвии: Численность военных НАТО в стране составит около 5 тысяч человек

Общая численность личного состава подразделений Североатлантического альянса в Латвии в течение ближайших двух лет будет доведена до пяти тысяч человек. Об этом заявил министр обороны страны Андрис Спрудс.

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Он отметил, что помимо этого возглавляемая Канадой группа присутствия расширится до уровня многонациональной бригады и будет составлять 3,5 тысячи человек. По словам министра, она достигнет полной боевой готовности к 2026 году.

Ранее сообщалось, что Польша намерена создать на своей территории второй учебный центр НАТО для украинских военных. Отмечалось, что Польша будет добиваться укрепления восточного фланга НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:НАТОЛатвия

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