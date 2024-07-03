Минобороны Латвии: Численность военных НАТО в стране составит около 5 тысяч человек

Он отметил, что помимо этого возглавляемая Канадой группа присутствия расширится до уровня многонациональной бригады и будет составлять 3,5 тысячи человек. По словам министра, она достигнет полной боевой готовности к 2026 году.

Ранее сообщалось, что Польша намерена создать на своей территории второй учебный центр НАТО для украинских военных. Отмечалось, что Польша будет добиваться укрепления восточного фланга НАТО, передает «Радиоточка НСН».

