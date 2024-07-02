СМИ: Трамп при победе на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток
В случае победы на предстоящих президентских выборах экс-президент США Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и отзыва гарантий безопасности для стран альянса, которые не выделяют на оборону не менее 2% от своего ВВП. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Два эксперта в сфере нацбезопасности из числа сторонников Трампа заявили изданию, что в особенности это будет касаться Украины и Грузии.
По информации Politico, Трамп рассматривает возможность договориться с президентом России Владимиром Путиным о том, какие страны будут допущены к присоединению к альянсу в будущем. Также Трамп хочет договориться с российским президентом «о том, какую часть украинской территории может сохранить Москва», отмечает газета «Известия».
Этот шаг может быть воспринят как нарушение статьи 5 договора НАТО, которая требует от каждого члена принять «необходимые меры» для оказания помощи союзникам в случае нападения. Однако члены внешнеполитического «мозгового центра» Трампа отмечают, что формулировка статьи 5 достаточно гибкая и не обязывает ни одного члена альянса использовать военную силу в ответ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп при победе на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток
- Аферистки обокрали пенсионера на 900 тысяч рублей в Москве
- Голикова заявил, что более 60% продаваемых в России лекарств производят в стране
- СМИ: Финляндия за год дала убежище 24 беженцам, прибывшим со стороны России
- Стоимость «Москвича-6» сократилась почти на полмиллиона рублей
- В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта
- Ремейк фильма «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано снимут в России
- Степашин назвал теракт в Дагестане попыткой подорвать межнациональное единство
- Стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости составляет более 35 миллионов рублей
- Москвичка рассказала о взрыве газового баллона на крыше автобуса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru