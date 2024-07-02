СМИ: Трамп при победе на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток

В случае победы на предстоящих президентских выборах экс-президент США Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и отзыва гарантий безопасности для стран альянса, которые не выделяют на оборону не менее 2% от своего ВВП. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Два эксперта в сфере нацбезопасности из числа сторонников Трампа заявили изданию, что в особенности это будет касаться Украины и Грузии.