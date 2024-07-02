СМИ: Трамп при победе на выборах может отказаться от расширения НАТО на восток

В случае победы на предстоящих президентских выборах экс-президент США Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и отзыва гарантий безопасности для стран альянса, которые не выделяют на оборону не менее 2% от своего ВВП. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Два эксперта в сфере нацбезопасности из числа сторонников Трампа заявили изданию, что в особенности это будет касаться Украины и Грузии.

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По информации Politico, Трамп рассматривает возможность договориться с президентом России Владимиром Путиным о том, какие страны будут допущены к присоединению к альянсу в будущем. Также Трамп хочет договориться с российским президентом «о том, какую часть украинской территории может сохранить Москва», отмечает газета «Известия».

Этот шаг может быть воспринят как нарушение статьи 5 договора НАТО, которая требует от каждого члена принять «необходимые меры» для оказания помощи союзникам в случае нападения. Однако члены внешнеполитического «мозгового центра» Трампа отмечают, что формулировка статьи 5 достаточно гибкая и не обязывает ни одного члена альянса использовать военную силу в ответ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:НАТОСШАТрамп

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