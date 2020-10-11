Минобороны Азербайджана заявило о нанесении новых ракетных ударов по силам противника

Ракетный удар ВВС Азербайджана нанесли по 41-му специальному артиллерийскому полку ВС Армении. Сообщается, что армянская сторона понесла большие потери.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, высоко оценил итоги переговоров о перемирии в Нагорном Карабхе, которые провели главы МИД России, Армении и Азербайджана в Москве в конце недели. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.



«Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность — и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», — цитирует его RT.



