Минобороны Азербайджана заявило о нанесении новых ракетных ударов по силам противника

В Минобороны Азербайджана заявили о новом ракетном ударе по территории Армении, есть потери, сообщает со ссылкой на ведомство Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

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Ракетный удар ВВС Азербайджана нанесли по 41-му специальному артиллерийскому полку ВС Армении. Сообщается, что армянская сторона понесла большие потери.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, высоко оценил итоги переговоров о перемирии в Нагорном Карабхе, которые провели главы МИД России, Армении и Азербайджана в Москве в конце недели. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

«Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность — и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», — цитирует его RT.


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Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:ПеремириеАрменияАзербайджанНагорный Карабах
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