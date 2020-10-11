Минобороны Азербайджана заявило о нанесении новых ракетных ударов по силам противника
В Минобороны Азербайджана заявили о новом ракетном ударе по территории Армении, есть потери, сообщает со ссылкой на ведомство Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ракетный удар ВВС Азербайджана нанесли по 41-му специальному артиллерийскому полку ВС Армении. Сообщается, что армянская сторона понесла большие потери.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, высоко оценил итоги переговоров о перемирии в Нагорном Карабхе, которые провели главы МИД России, Армении и Азербайджана в Москве в конце недели. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.
«Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность — и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», — цитирует его RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 634 / сут.
Умерли
22 597+143 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+4 240 / сут.
- Рекультивацию Шиеса будут транслировать в интернете
- Скончалась пострадавшая при пожаре на складе боеприпасов под Рязанью
- Минобороны Азербайджана заявило о нанесении новых ракетных ударов по силам противника
- Театр имени Сац оштрафуют за нарушения масочного режима
- В Минске милиция разгоняет протестующих водометами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru