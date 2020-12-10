Кадыров отреагировал на санкции США
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США против организаций республики, назвав их «дебилизмом». Об этом он написал в своем канале в Telegram.
Ранее Соединённые Штаты расширили санкционный список в отношении России, добавив в него футбольный клуб «Ахмат» и фонд имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова. Соответствующее заявление распространило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.
По мнению Кадырова, «ничего абсурднее», чем борьба США со спортом и благотворительными организациями, «в истории человечества не было никогда».
Кадыров также отметил, что санкции «никак не влияют» на развитие республики, добавив, что эти меры «аукнутся» США.
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