Министр обороны Эстонии назвал Россию врагом

Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк в видеобращении к новобранцам Сил обороны назвал Россию «врагом» и призвал военнослужащих быть готовыми защитить страну от «российской угрозы». Видео с обращением министра разместило эстонское военное ведомство.

Луйк считает, что Эстонии нужна обученная армия, способная защитить страну. По его словам, развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии должно показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть.

«Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос», - заявил глава Минобороны Эстонии.