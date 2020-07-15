Министр обороны Эстонии назвал Россию врагом

Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк в видеобращении к новобранцам Сил обороны назвал Россию «врагом» и призвал военнослужащих быть готовыми защитить страну от «российской угрозы». Видео с обращением министра разместило эстонское военное ведомство.

Луйк считает, что Эстонии нужна обученная армия, способная защитить страну. По его словам, развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии должно показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть.

«Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос», - заявил глава Минобороны Эстонии.

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Также Луйк напомнил, что на территории Эстонии расположен военный батальон НАТО. По словам министра, «они находятся в Эстонии с очень важной целью - защитить Эстонию и весь НАТО и показать, что Эстония больше никогда не останется одна».

Ранее НСН сообщала о том, что Эстония призывала НАТО признать Россию главной угрозой.



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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:РоссияНАТОЭстония
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