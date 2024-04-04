МИД Венгрии отказался снимать запрет на импорт зерна с Украины

Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на давление со стороны Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступление которого транслировал канал М1.

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«Со стороны ЕС до сих пор шло потрясающее давление», - сказал он.

По словам министра, снятие запрета на импорт зерна с Украины привело бы к краху фермеров, чего не могут допустить венгерские власти.

Ранее молдавское правительство приняло решение продлить ограничительные меры на поставки зерновых с Украины до июня в целях поддержки внутреннего рынка. Импорт кукурузы, пшеницы и семян подсолнечника будет по-прежнему осуществляться на основании разрешительной лицензии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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