МИД Венгрии отказался снимать запрет на импорт зерна с Украины

«Со стороны ЕС до сих пор шло потрясающее давление», - сказал он.

По словам министра, снятие запрета на импорт зерна с Украины привело бы к краху фермеров, чего не могут допустить венгерские власти.

Ранее молдавское правительство приняло решение продлить ограничительные меры на поставки зерновых с Украины до июня в целях поддержки внутреннего рынка. Импорт кукурузы, пшеницы и семян подсолнечника будет по-прежнему осуществляться на основании разрешительной лицензии, передает «Радиоточка НСН».

