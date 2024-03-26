Молдавия продлила ограничения на импорт зерновых с Украины до июня
Молдавское правительство приняло решение продлить ограничительные меры на поставки зерновых с Украины до июня в целях поддержки внутреннего рынка. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
Отмечается, что импорт кукурузы, пшеницы и семян подсолнечника будет по-прежнему осуществляться на основании разрешительной лицензии. Согласно данным, такая мера продлевается на три месяца с целью сохранения устойчивости цен на внутреннем рынке.
Ранее, 26 марта, издание Financial Times со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского сообщило, что ограничение на импорт продовольствия с Украины в страны ЕС поспособствует продлению конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru