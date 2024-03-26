Молдавия продлила ограничения на импорт зерновых с Украины до июня

Отмечается, что импорт кукурузы, пшеницы и семян подсолнечника будет по-прежнему осуществляться на основании разрешительной лицензии. Согласно данным, такая мера продлевается на три месяца с целью сохранения устойчивости цен на внутреннем рынке.

Ранее, 26 марта, издание Financial Times со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского сообщило, что ограничение на импорт продовольствия с Украины в страны ЕС поспособствует продлению конфликта, передает «Радиоточка НСН».

