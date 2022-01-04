Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 12 января

НАТО подтвердила проведение 12 января заседания Совета Россия — Североатлантический альянс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы организации.

Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с РФ

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что диалог НАТО и РФ «должен проводиться на основании взаимности» и отвечать на озабоченность альянса «по поводу российских действий».

Ранее Столтенберг заявил о готовности альянса к диалогу с Россией, подчеркнув, что организация придерживается единой позиции в вопросе ситуации вокруг Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергРоссияНАТО
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