Заседание Совета Россия - НАТО пройдет 12 января
НАТО подтвердила проведение 12 января заседания Совета Россия — Североатлантический альянс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы организации.
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что диалог НАТО и РФ «должен проводиться на основании взаимности» и отвечать на озабоченность альянса «по поводу российских действий».
Ранее Столтенберг заявил о готовности альянса к диалогу с Россией, подчеркнув, что организация придерживается единой позиции в вопросе ситуации вокруг Украины.
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