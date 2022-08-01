МИД Швеции намерен вызвать посла России из-за высказываний в соцсетях

В сообщении говорится, что поводом для вызова стали высказывания дипломата в социальных сетях о гибели шведского солдата, воевавшего на стороне Украины.

Речь идёт о посте в Telegram-канале российского посольства в Стокгольме, в котором говорится, что шведские СМИ попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наёмника».

«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», — заключили в шведском МИД.

Ранее телеканал SVT со ссылкой на собственные источники сообщил, что гражданин Швеции, участвовавший в военных действиях на стороне Украины, погиб под Харьковом.

