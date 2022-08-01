МИД Швеции намерен вызвать посла России из-за высказываний в соцсетях
Министерство иностранных дел Швеции планирует вызвать посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева, сообщает пресс-служба шведского внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что поводом для вызова стали высказывания дипломата в социальных сетях о гибели шведского солдата, воевавшего на стороне Украины.
Речь идёт о посте в Telegram-канале российского посольства в Стокгольме, в котором говорится, что шведские СМИ попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наёмника».
«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», — заключили в шведском МИД.
Ранее телеканал SVT со ссылкой на собственные источники сообщил, что гражданин Швеции, участвовавший в военных действиях на стороне Украины, погиб под Харьковом.
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