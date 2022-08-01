МИД Швеции намерен вызвать посла России из-за высказываний в соцсетях

Министерство иностранных дел Швеции планирует вызвать посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева, сообщает пресс-служба шведского внешнеполитического ведомства.

МИД: В НАТО поддерживают вербовку наемников Киевом

В сообщении говорится, что поводом для вызова стали высказывания дипломата в социальных сетях о гибели шведского солдата, воевавшего на стороне Украины.

Речь идёт о посте в Telegram-канале российского посольства в Стокгольме, в котором говорится, что шведские СМИ попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наёмника».

«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», — заключили в шведском МИД.

Ранее телеканал SVT со ссылкой на собственные источники сообщил, что гражданин Швеции, участвовавший в военных действиях на стороне Украины, погиб под Харьковом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Российское ПосольствоСпецоперацияШвеция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры