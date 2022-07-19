СМИ: на Украине погиб бывший военнослужащий шведских ВВС

Гражданин Швеции, участвовавший в военных действиях на стороне Украины, погиб под Харьковом, сообщает телеканал SVT со ссылкой на собственные источники.

Шойгу заявил, что за десять дней на Украине были уничтожены 170 наёмников

Собеседник телеканала уточнил, что 28-летний мужчина ранее служил в шведских ВВС, а на Украину приехал «пару месяцев назад». По его словам, погибший был ранен осколками гранаты в грудь.

Источники SVT также утверждают, что на Украине находятся несколько сотен шведских подданных, которые входят в состав различных подразделений, подчинённых ВСУ.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия нанесла ракетный удар по лагерю так называемого «иностранного легиона» ВСУ, в результате было уничтожено до 250 иностранных боевиков, сообщает «Свободная пресса».

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