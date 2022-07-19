СМИ: на Украине погиб бывший военнослужащий шведских ВВС

Собеседник телеканала уточнил, что 28-летний мужчина ранее служил в шведских ВВС, а на Украину приехал «пару месяцев назад». По его словам, погибший был ранен осколками гранаты в грудь.

Источники SVT также утверждают, что на Украине находятся несколько сотен шведских подданных, которые входят в состав различных подразделений, подчинённых ВСУ.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия нанесла ракетный удар по лагерю так называемого «иностранного легиона» ВСУ, в результате было уничтожено до 250 иностранных боевиков, сообщает «Свободная пресса».